"Delusione dopo la bellissima rimonta ma questo è il calcio..sempre FORZA NAPOLI ps sono sicuro che quest anno il Napoli stupirà ancora di più!!! La difesa sicuramente non è al 100%quando saranno tutti in forma allora davvero sarà difficile fare gol al Napoli..Meret è un super portiere ma deve crescere nel comandare la difesa soprattutto nell occasione dell autogol", questo il tweet di Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli.