Ultime notizie calcio Napoli - calciomercato.com ha raccolto alcune dichiarazioni all'usicita dall’assemblea di Lega Serie A ancora in corso a Milano, dell presidente del Milan Paolo Scaroni ha annunciato un’importante novità sulle norme legate alla capienza degli stadi:

“Dalle prossime partite la capienza sarà del 50%. Mercato Milan? Non ne parlo, non me ne occupo".