Serie A, classifica cross vincenti: domina un mediano del Frosinone. Due azzurri tra i migliori

Dopo le prime cinque giornate di Serie A, è Giacomo Calò a sorprendere tutti nella classifica dei cross vincenti. Il centrocampista del Frosinone, prossimo avversario del Napoli, ha già messo insieme 18 traversoni riusciti, staccando nettamente Federico Dimarco, fermo a quota 14. Tra i migliori figurano anche due giocatori del Napoli, Kevin De Bruyne e Matteo Politano.

Serie A, cross vincenti: De Bruyne e Politano

Il rendimento di Calò rappresenta uno dei dati più interessanti emersi da questo primo scorcio di campionato. Il mediano del Frosinone guida infatti la graduatoria con quattro cross vincenti di vantaggio su Dimarco, uno dei giocatori più pericolosi della Serie A quando si tratta di servire palloni dalla fascia.

Alle loro spalle si trovano Nicolò Barella e De Bruyne, entrambi con 9 cross vincenti. Il centrocampista belga del Napoli occupa così la quarta posizione in una graduatoria che evidenzia la sua capacità di incidere anche nella fase di costruzione offensiva.

Ancora più folto il gruppo immediatamente successivo. A quota 8 troviamo infatti Paulo Dybala, Wesley, Francisco Conceição, Junior Miranda, Emanuele Valeri e Politano. L'esterno azzurro completa quindi la presenza del Napoli nelle posizioni di vertice della classifica.

La classifica

Giacomo Calò (Frosinone) – 18

Federico Dimarco – 14

Nicolò Barella – 9

Kevin De Bruyne (Napoli) – 9

Paulo Dybala – 8

Wesley – 8

Francisco Conceição – 8

Matteo Politano (Napoli) – 8

Junior Miranda – 8

Emanuele Valeri – 8

Il dato conferma dunque la presenza di De Bruyne e Politano tra i migliori crossatori del campionato dopo cinque turni, mentre Calò si prende momentaneamente la scena con un rendimento che lo vede nettamente al comando.