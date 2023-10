Repubblica.it - Indagato il presidente della Salernitana Iervolino per concorso in corruzione aggravata

Secondo quanto riferito da Repubblica.it il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è indagato per concorso in corruzione aggravata.

Questo il reato per il quale la Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 7 indagati. Il gup ha fissato l'udienza preliminare per il 24 novembre.

Gli indagati sono: