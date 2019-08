Niente Posillipo, Manolas vivrà in un comune bucolico in provincia di Napoli come altri tre azzurri

Ultimissime calcio Napoli - Niente villa con vista sul mare, niente Posillipo o Vomero: per uno che è cresciuto a Naxos si può anche sopravvivere senza la vista di quella distesa azzurra. Kostas Manolas secondo l'edizione odierna de Il Mattino ha deciso di trasferirsi con la sua famiglia e prendere casa a Quarto, precisamente una villa.

Manolas-Quarto, presa una villa nell'area flegrea

Qui tra le colline alle spalle di via Campana, l’ambiente è bucolico: cavalli, tanti cani, panorama sui poderi e sui vigneti (si produce una straordinaria falanghina) e la campagna. Una zona dove qualche telefonino prende e qualcun altro no. . Questo è il regno segreto del nuovo difensore del Napoli: ha scelto la zona flegrea, esattamente come hanno fatto Milik, Zielinski e Meret. Scelte di vita. Come quella di Hamsik che ha deciso di piazzarsi in pianta stabile a Pinetamare per tutto il tempo in cui è stato un calciatore azzurro