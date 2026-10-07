Maledizione infortuni: numeri già alle stelle, il dato dopo 6 partite è clamoroso

L'emergenza infortuni continua a condizionare l'inizio di stagione del Napoli. L'ultimo giocatore costretto a fermarsi è Antonio Vergara, uscito anzitempo nel corso di Italia-Turchia di Nations League. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro: il centrocampista ha già cominciato il percorso riabilitativo e dovrà rimanere ai box per almeno un mese.

Napoli infortuni, Vergara è l'undicesimo stop

I tempi precisi del rientro di Antonio Vergara saranno valutati sulla base della risposta del muscolo alle terapie e dell'evoluzione del recupero. La sua assenza si aggiunge a una lista già particolarmente lunga e porta a undici gli infortuni registrati nella rosa di Massimiliano Allegri dall'inizio della stagione.

Un dato significativo, soprattutto considerando che il Napoli ha disputato appena sei partite tra campionato e Champions League. Prima di Vergara erano finiti ai box Favasuli e Olivera, mentre in precedenza avevano dovuto fare i conti con problemi fisici anche Marianucci, Buongiorno, Alisson Santos, Meret, Anguissa, Giovane, McTominay e Spinazzola.

Una sequenza di stop che ha inevitabilmente ridotto le possibilità di scelta di Allegri. Il tecnico è stato spesso costretto a intervenire sulla formazione e sulle rotazioni, dovendo fare i conti con una rosa a disposizione non sempre completa.

La situazione, almeno in parte, potrebbe però migliorare nelle prossime settimane. Diversi giocatori sono infatti sulla strada del recupero, mentre resta particolarmente atteso il responso relativo a Scott McTominay. Per lo scozzese sono previsti nella giornata di oggi gli esami necessari per stabilire l'idoneità sportiva.

L'obiettivo dello staff azzurro sarà quindi recuperare progressivamente gli indisponibili, evitando ulteriori contrattempi in una fase della stagione che potrebbe diventare decisiva per gli equilibri della squadra.