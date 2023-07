L'Equipe - Dall'exploit al Monaco all'anonimato, la carriera tormentata di Tiemoue Bakayoko

Notizie Calcio Napoli - L’Equipe ripercorrre gli ultimi 6 anni di carriera di Tiemoue Bakayoko.

Tiemoue Bakayoko

La carriera tormentata di Bakayoko

Il francese, vecchia conoscenza anche del Napoli, in sei anni non ha mai eguagliato il rendimento che ha avuto al Monaco, accomulando critiche e prestiti che non gli hanno mai fruttato la riconferma di alcun club.

Dopo aver segnato il gol valido per la qualificazione del Monaco nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, contro il Manchester City viene convocato dalla nazionale francese, nell'estate del 2017 viene poi acquistato dal Chelsea per 45 milioni di euro.

La sua prima stagione in Premier League non è esaltante tanto che appena un anno dopo va in prestito al Milan con opzione di acquisto di circa 30 milioni di euro. Dopo un'annata di luci e ombre torna all'ovile per poi tornare proprio al Monaco in prestito ma anche lì non trova il rilancio tanto sperato. Nella stagione 2020/2021 approda al Napoli ritrovando Gattuso che l'ha allenato ai tempi della sua prima esperienza rossonera. La stagione azzurra terminò con il cocente pareggio per 1-1 contro il Verona che vale l'esclusione dalla Champions League.

Per i seguenti due anni rimane in Italia tornando al Milan, collezionando 14 presenze ed uno scudetto con un apporto però monimo alla causa di Stefano Pioli. Ora è alla ricerca di una squadra per andare alla ricerca di quel rilancio tanto cercato.