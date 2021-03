Galli: "Meret è il portiere tecnicamente più forte in Italia ma ha due difetti"

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica ha pubblicato una intervista a Giovanni Galli in vista del match Milan-Napoli. Il doppio ex si sofferma su Meret. Dal quotidiano si legge:

Parliamo di portieri. Meret non è ancora esploso: cosa gli manca? «Voglio fare una premessa, per me tecnicamente è il portiere più forte che c’è in Italia».

Allora cosa gli manca? «Difetta in personalità e spregiudicatezza. È ancora troppo timido. Pensavo potesse esplodere subito a Napoli. Il mio amico Tommaso Starace mette tutti a suo agio. Evidentemente a Meret serve ancora un po’ di tempo. È un portiere bravo, ma deve essere più sfrontato e deve saper comandare il reparto».