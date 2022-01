Cdm - Difesa solida anche senza Koulibaly: media gol subiti da record

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea i numeri della difesa del Napoli, la migliore in Serie A per reti subite. Dal quotidiano si legge:

Grazie alla solidità difensiva, al Napoli è bastato in quattro gare contro Salernitana, Torino, Sampdoria e Milan segnare un solo gol per vincere.Rispetto al passato, la difesa ha tenuto anche senza Koulibaly, che ieri con il suo Senegal è tornato in campo un mese e mezzo dopo l’infortunio rimediato contro il Sassuolo. Il Napoli senza Koulibaly ha giocato otto partite di campionato subendo solo sette reti, in media meno di uno a gara (0.87). Considerando le gare di coppa contro Leicester e Fiorentina, il dato diventa più pesante con dodici reti incassate in dieci partite (la media sale a 1,2). Un anno fa, durante l’emergenza gli azzurri, orfani di Kalidou, subivano 1,6 gol in media a partita.