Casalnuovo, inaugurazione nuova statua Maradona LIVE su CalcioNapoli24TV! | VIDEO

La statua di Maradona a Casalnuovo di Napoli! L'opera realizzata dall'artista Fabio Torti sarà inaugurata sabato 28 settembre alle ore 11:00 in piazza a Casalnuovo, in provincia di Napoli: il tutto, in diretta su CalcioNapoli24 TV!

E' tutto pronto a Casalnuovo di Napoli: stamattina calerà il velo sulla statua di Diego Armando Maradona dinanzi a piazza Municipio. La città si preparà al grande evento di inaugurazione dell'opera che il sindaco Massimo Pelliccia, in rappresentanza dell'intera cittadinanza, ha voluto che sorgesse proprio nel cuore pulsante del Comune nell'hinterland partenopeo. Prevista grande partecipazione e la presenza di tre illustri compagni di squadra del Pibe de Oro: Salvatore Bagni, Bruno Giordano e Pino Taglialatela. CalcioNapoli24 TV vi mostrerà l'evento in diretta a partire dalle 11:00, sul canale 79 del digitale terrestre (Napoli e Caserta) e attraverso il proprio canale Youtube.