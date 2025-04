Napoli Basket ko 89-86 contro Reggio Emilia, non basta un Totè stratosferico! Non va l'ultima azione

Alla fine di una partita molto combattuta e giocata con grande coraggio Napoli cede nel finale a Reggio Emilia 89-86.

PRIMO QUARTO

Faye per Reggio Emilia firma il primo canestro della partita, ma Zubcic, De Nicolao e Pangos replicano subito firmando il 2-6. Reggio Emilia prova a reagire, ma Totè è ispiratissimo in avvio di gara e firma il 7-10 per gli azzurri. Napoli non riesce a sbloccarsi dall’arco, ma Pullen con una penetrazione porta il vantaggio a più 4 sul 10-14. Pangos fallisce due liberi e Smith con una bomba firma il primo vantaggio Reggio Emilia 17-16. Immediata la replica di Pullen con la bomba del contro sorpasso. Napoli perde due palloni in attacco ed il primo quarto si chiude sul punteggio di 20-19 per Reggio Emilia.

SECONDO QUARTO

Cheatham firma 6 punti consecutivi in avvio del secondo periodo per Reggio Emilia che si porta subito sul 26-19 costringendo Valli al time out. Totè segna il primo canestro del secondo periodo per gli azzurri dopo oltre tre minuti di gioco. A metà tempo il punteggio recita 28-26 per la Reggiana grazie a Totè reattivo sotto i tabelloni. È sempre Totè con 14 punti a firmare dalla lunetta la parità sul 30-30. Winston con un’azione da tre punti riporta avanti Reggio Emilia. Totè riporta gli azzurri a meno 1. Gli arbitri fischiano tecnico a Zubcic. A 20 secondi dall’intervallo lungo Napoli torna avanti nel punteggio grazie a 5 punti consecutivi realizzati da Treier. Le squadre vanno al riposo sul punteggio di 38-39 per gli azzurri.

TERZO QUARTO

Totè prosegue il suo show personale aprendo il terzo quarto con una bomba. Trova il canestro dall’arco anche Pangos e Napoli vola a più 7 sul 40-47. Gli azzurri perdono qualche pallone in attacco, ma ritrovano Green che segna la bomba del più 8 sul 44-52. A metà periodo gli azzurri sono avanti nel punteggio 46-54. Totè è letteralmente scatenato segna il suo 26° punto e porta gli azzurri al massimo vantaggio più 10 a 4 minuti dalla fine del periodo. Totè è immarcabile e segna anche da tre. Napoli vola a più 11 sul 49-60. Reggio Emilia prova la reazione immediata con un parziale 8-0. Treier realizza un solo libero, ma sulla sirena realizza un canestro pesantissimo ed il libero aggiuntivo. La terza frazione si chiude con gli azzurri avanti nel punteggio 57-64.

QUARTO QUARTO

Winston segna per Reggio Emilia il primo canestro dell’ultimo decisivo quarto. Poi gli azzurri subiscono due bombe consecutive e con un parziale di 10-0 la Pallacanestro Reggiana effettua il sorpasso sul punteggio di 67-64. Green finalmente segna il primo canestro per Napoli e poi con una bomba effettua il contro sorpasso 67-69. La partita si gioca  punto a punto. Faried segna il canestro del sorpasso 72-71. A metà periodo è ancora parità 74-74 con Totè che raggiunge quota 32 punti. Faried riporta Reggio a più 4, ma Pullen da tre accorcia a meno 1. Il finale è incandescente. Reggio in lunetta allunga a più 5. A tre minuti dalla fine con i liberi di Zubcic il punteggio vede Napoli sotto 82-79. Totè segna un solo libero, ma Reggio si riporta a più 4 a due minuti dalla sirena. Totè stoicamente sì procura un fallo antisportivo realizzando un solo libero. Sull’azione successiva Pullen da tre trova la parità  84-84. Barford e Totè segnano. A 47 secondi dalla sirena è ancora parità  86-86. Winston in lunetta segna entrambi i liberi. Napoli sbaglia in attacco. Reggio si aggiudica la partita con il punteggio finale 89-86.

UnaHotels Reggio Emilia – S.S. Napoli Basket 89-86 (20-19, 18-20, 19-25, 32-22)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA:Â Winston 21 (4/10, 2/9), Barford 9 (4/6, 0/3), Grant (0/2 da 3), Cheatham 16 (2/3, 3/7), Faye 16 (6/7), Vitali 6 (1/2, 0/3), Faried 16 (6/11), Smith 5 (1/3, 1/3), Uglietti (0/2), Chillo. Ne: Suljanovic, Fainke. All: Priftis.Â

NAPOLI BASKET: Pangos 7 (2/6, 1/3), De Nicolao 4 (2/2, 0/2), Green 10 (1/4, 2/7), Zubcic 7 (2/4, 0/6), Totè 36 (10/15, 2/3), Pullen 13 (2/8, 3/6), Treier 9 (1/1, 1/2), Woldetensae, Mabor Dut Biar. Ne: Saccoccia. All: Valli.Â

ARBITRI: Paternicò, Perciavalle, Dionisi.Â

NOTE - Totale tiri: Reggio Emilia 30/71 (6/27 da 3), Napoli 29/69 (9/29 da 3). Tiri liberi: Reggio Emilia 23/28, Napoli 19/27. Rimbalzi: Reggio Emilia 14o, 29d, Faried 11; Napoli 13o, 29d, Totè 12. Cinque falli: Cheatham al 38’ (82-79). Tecnico a Zubcic al 19’ (35-34), alla panchina di Reggio al 30’ (57-63), a Pullen al 34’ (69-71). Fallo antisportivo a Faried al 39’ (84-80). Â

DICHIARAZIONI COACH VALLI:

“Devo fare i complimenti alla mia squadra perché ha fatto una prova clamorosa. Abbiamo tenuto la partita in bilico fino alla fine, anzi l’abbiamo anche guidata secondo me meritatamente, perché tecnicamente e tatticamente abbiamo giocato molto bene, al limite delle nostre possibilità . Dispiace che ad un certo punto sono venute a mancare un po’ di energie e le rotazioni un po’ accorciate hanno fatto sì che la fisicità ha preso il sopravvento da parte di Reggio Emilia, che non ci ha permesso di contrastarli in fase difensiva. Peccato, perché la partita è stata un grande spettacolo. Noi dobbiamo vincere ancora una partita perché Napoli merita di rimanere nella massima serie e l’abbiamo dimostrato anche oggi. Nel finale è mancato un pizzico di freschezza fisica ed atletismo per contrastare la durezza atletica della difesa reggiana.”