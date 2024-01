GeVi Napoli Basket, riaperta la campagna abbonamenti fino al 12 gennaio! Tutti i prezzi e i dettagli

La Generazione Vincente Napoli Basket ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per assistere alle partite del girone di ritorno del campionato di Serie A che la squadra disputerà alla Fruit Village Arena.

Da giovedì 4 Gennaio a partire dalle ore 12:00 sarà possibile acquistare l’abbonamento per le gare casalinghe della Generazione Vincente Napoli Basket del girone di ritorno del Campionato di Serie A stagione 2023-2024. Le tessere saranno in vendita sul sito www.vivaticket.it. Sarà possibile per i tifosi della Generazione Vincente Napoli Basket, abbonarsi entro e non oltre la data del 12 gennaio alle ore 12:00.

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

TRIBUNA CENTRALE: € 240,00, RIDOTTO € 160,00

TRIBUNA LATERALE: € 180,00, RIDOTTO € 140,00

CURVA: € 120,00, RIDOTTO € 90,00

GRADINATA: € 100,00, RIDOTTO € 60,00

Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 18. L'abbonamento ridotto riservato ai ragazzi, potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 18 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente ma non potranno occupare il posto a sedere.

Sarà inoltre possibile acquistare (esclusivamente a mezzo Carta di Credito o Bancomat) l’abbonamento alla Fruit Village Arena (ingresso bar/store) solo nelle giornate di venerdì 5 gennaio e sabato 6 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 20:00. In queste due occasioni sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti con tariffa speciale Invalidi (ridotto - valido per tutti i settori) e Famiglia "Napoli Dentro" (valido per i settori di gradinata, curva e tribuna laterale).