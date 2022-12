Gevi Napoli Basket, Buscaglia: "Sassari sfida di grande fascino, dobbiamo essere solidi! Ecco cosa servirà domani"

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, il Banco di Sardegna Sassari. L’incontro si disputerà alle ore 20:30 al PalaSerradimigni di Sassari.

Dichiarazione di Coach Buscaglia:

“La partita con Sassari è sempre una sfida di grande fascino. Affrontiamo una squadra ai vertici nazionali ed internazionali da tempo. Sassari ha sempre avuto grande idee, solidità , struttura, gioco, ed un pubblico con una passione straordinaria.

E’ una gara molto delicata per noi. Stiamo cercando la nostra strada e continuiamo a lavorare duro per confermarci e consolidarci.

Sassari è abituata a palcoscenici internazionali ed ha un certo tipo di mentalità . Stanno crescendo in maniera costante, come sottolineato da Coach Piero Bucchi, sia in allenamento che in partita. Ha fisicità , perimetro, intelligenza cestistica.

Noi dovremo essere attenti, giocando con grande forza e determinazione. Sarà importante lavorare bene difensivamente, sul controllo dei rimbalzi. Servirà essere principalmente solidi, una caratteristica che cerchiamo quotidianamente.

Fatemi dire che andare a giocare a Sassari, in una terra fantastica come la Sardegna, è sempre un grandissimo piacere”