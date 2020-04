Savini sull'esperienza a Napoli: "Gli allenamenti da Marano a Sant'Antimo, la festa per la promozione in A ed i festeggiamenti fino alle 5 del mattino"

Mirko Savini, ex vice allenatore dell'Empoli ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Sin da subito ti sei trovato bene a Napoli? Cosa ti piacque e cosa non ti piacque a primo impatto? “Mi trovavo a Firenze in una realtà molto ben organizzata, avevamo un centro sportivo con due campi a disposizione e la palestra. Il Franchi poi era un fortino. Arrivai a Napoli nel momento in cui De Laurentiis e Marino stavano costruendo. Nel primo periodo ci allenavamo un po' a Marano, poi al centro sportivo della NATO ed anche a Sant'Antimo. Quella società era in una fase di stallo, ma volevano creare qualcosa d'importante. Quando poi approdammo in Serie A si vide un certo cambiamento in tante cose. Sistemarono Castel Volturno e dentro di me pensavo 'è questa la rotta giusta'”.