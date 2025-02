Sanremo 2025, il napoletano Andrea Settembre vincitore delle Nuove Proposte! Ieri il saluto a CN24 |VIDEO

La SSC Napoli e CalcioNapoli24.it hanno portato fortuna ad Andrea Settembre, giovanissimo artista napoletano che ha vinto ieri la gara delle Nuove Proposte a Sanremo 2025.

Chi è Andrea Settembre, il napoletano vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo

“Non ci credo, grazie a tutti. Non sono abituato: io nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama, ho un tetto sulla testa. In quello ho vinto, in questo non ho mai vinto. Tanta gente non ha creduto in me e anche io non ho creduto in me per colpa loro”, sono le parole del cantante riportate dall’ANSA.

Una permormance super col brano ‘Vertebre’ che gli ha permesso prima di spuntarla in semifinale e poi appunto nella gara decisiva che gli è valsa anche il Premio della Critica e quello della Sala stampa Lucio Dalla.

Nato a Napoli, l’artista ha 24 anni ed è già uno delle voci più ascoltate dalla generazione Z. Il suo brano sanremese, per rendere l’idea, nel primo giorno di uscita su Spotify ha superato i 100.000 streaming.

La sua è stata una passione che è maturata sin da piccolo quando ha da subito intrapreso lezioni di canto e partecipato a vari talent come Io Canto a soli 10 anni, The Voice of Italy nel 2019 entrando nella squadra di Gigi D’Alessio, a X Factor nel 2023 arrivando in semifinale. Una carriera in crescendo in questi anni che ora potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Proprio ieri Settembre ha mandato un videomessaggio a CalcioNapoli24.