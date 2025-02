Sanremo 2025, Settembre a CN24: "Spero di arrivare ai vostri cuori come fa il nostro Napoli!" | VIDEO

Andrea Settembre, concorrente napoletano in gara a Sanremo Giovani 2025 con 'Vertebre', ha mandato un videomessaggio a CalcioNapoli24 in vista della finale di stasera per le nuove proposte:

Ecco le sue parole:

"Ciao a tutti gli amici di CalcioNapoli24 da Sanremo! Tutto molto frenetico qui, vi ringrazio per tutto il supporto. Ve ne sono grato e spero che ci vediamo presto! Stasera ci sarà la finalissima di Sanremo Giovani, dove canterò 'Vertebre'. Un brano per me molto importante e autentico, che parla delle difficoltà nel gestire le emozioni, le fragilità, le debolezze e i rapporti umani. A quest'età e in generale nella vita. Forse a vent'anni è un po' più difficile. Nulla, io vi ringrazio e spero di poter arrivare ai vostri cuori come il Napoli arriva ai nostri cuori quando gioca! Vi saluto da Sanremo, ciao ragazzi!".

