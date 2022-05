Ospina e sua moglie incantati dal golfo di Napoli: "Ecco perché amiamo questa città!" | VIDEO

Jesy Sterling, moglie del portiere azzurro David Ospina, ha pubblicato su Instagram alcuni video in cui conversa con il numero 25 del Napoli mentre entrambi ammirano lo splendido Golfo di Napoli e rispondono alle domande dei followers di Instagram della bella influencer colombiana:



"Napoli mi piace tantissimo per lo splendido panorama, per il calore della gente".



A chi chiede a David da quanto stanno insieme i due, arriva la risposta: "Ho perso il conto, siamo insieme da 14 anni. I segreti di un buon rapporto? La comprensione, l'amore, la fiducia e l'ironia".

Clicca su play per guardare il video