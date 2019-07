Stadio San Paolo senza pista d'atletica: il Comune non boccia l'idea di De Laurentiis, ma la Corte dei Conti fa muro [ESCLUSIVA]

A chi non piacerebbe una visuale allo stadio San Paolo a ridosso del campo di gioco. Non è una questione di principio, quella del Comune di Napoli. Aurelio De Laurentiis ha più volte proposto di rimuovere la pista d'atletica dal San Paolo. Un’opera che lo renderebbe davvero uno stadio unicamente per il calcio.

Stadio San Paolo senza pista d'atletica

Se fino ad ora la proposta è stata rispedita al mittente non è perché l’amministrazione non voglia. Anzi, la disponibilità ci sarebbe anche con la possibilità di trovare nuove aree in cui consentire la ricostruzione della pista a spese del Calcio Napoli. Ma i vincoli sono di tipo legale. In particolar modo della Corte dei Conti, cui il Comune deve sottostare.

Dopo l’investimento con soldi pubblici per le Universiadi, infatti, l’organo di controllo difficilmente concederebbe la rimozione della pista di atletica con lavori costati circa 5 milioni per ristrutturarla. Specialmente ora che il San Paolo è dotato della miglior pista d’Italia. Per il momento, dunque, bisognerà accontentarsi di uno stadio migliore con tanto di pista. In futuro, qualora dovesse trovarsi una mediazione sul piano legale, se ne potrebbe riparlare.

Twitter: @LeonardoVivard