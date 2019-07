De Laurentiis: "Un'opera che spiazza il tifo? Potrebbe essere Pepè o qualcun altro. San Paolo? Metto 1.5 mln per togliere la pista d'atletica. Sugli abbonamenti ribassati..." [FOTO & VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'incontro con Vittorio Sgarbi a Dimaro Folgarida. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dei media presenti:

"L'opera che spiazza il tifo? Potrebbe essere Pepé oppure potrebbe essere qualcun altro. Pepé e Lozano sono un po' diversi. Prezzi più bassi sugli abbonamenti? E' stata una mia decisione, vediamo un attimo. Mi sono chiesto: "Perché solo gli juventini devono fare 35mila abbonati e noi dobbiamo sempre fare sui 5/6 mila? Ho detto: 'Cambiamo tutto. Diamo la possibilità di prestare l'abbonamento per cinque volte, abbassiamo i prezzi e vediamo un attimino cosa riusciamo a fare'. Siamo stati penalizzati dal problema delle Universiadi sì o Universiadi no. Poi abbiamo lavorato in un comitato e alla fine le Universiadi si sono fatte. Hanno permesso un abbellimento esteriore, adesso dobbiamo pensare invece in maniera pragmatica di come dotare il San Paolo di quei servizi che in uno stadio nuovo non possono mancare. Lo stadio mi piace. Ho detto: 'Metto un milione e mezzo e la pista la levo io e ve la rimetto in un'altra parte, datemi voi un terreno. Immobiliarmente il Comune di Napoli non sa quello che ha".