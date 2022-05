Napoli Calcio - Lavezzi allo stadio Maradona. Sta succedendo stasera in diretta per l’evento Joseph Capriati & Friends. A distanza di anni, l’argentino è tornato su quel campo che ci ha fatto tanto sognare ed è stato accolto da Decibel Bellini con tanto di coro da parte dei tifosi napoletani. Per il Pocho anche una targa commemorativa. Clicca sul play in basso per vedere.