Il Napoli è ultimo per giocatori Under 21 negli ultimi cinque anni in Italia

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli non è una squadra per giovani, in Italia è ultimo per giocatori under 21 negli ultimi cinque anni. L’Osservatorio calcistico CIES ha studiato i club attualmente impegnati nelle 50 massime divisioni del mondo in cui i calciatori di età inferiore ai 21 anni hanno disputato la più alta percentuale di minuti nelle partite di campionato nazionale negli ultimi cinque anni. Nel Napoli, di giocatori under 21, in questo quinquennio ne sono scesi in campo due (Antonio Cioffi, 11 minuti in campo il 17 gennaio 2021 contro la Fiorentina a 18 anni; Eljif Elmas, che nel 2021 aveva 20 anni). In Serie A gli azzurri sono ultimi, dal 1 gennaio 2021 ad oggi. Nella speciale classifica sottostante, le cifre squadra per squadra in percentuale di utilizzo dei giocatori per fascia d’età.

Parma 9.5% minuti giocati da 26 Under 21 Cagliari 8.6% minuti giocati da 24 Under 21 Hellas Verona 7.5% minuti giocati da 20 Under 21 Juventus 5.9% minuti giocati da 19 Under 21 Bologna 5.5% minuti giocati da 22 Under 21 Como 5.4% minuti giocati da 19 Under 21 Atalanta 5.2% minuti giocati da 17 Under 21 Udinese 5.1% minuti giocati da 21 Under 21 Lecce 4.9% minuti giocati da 14 Under 21 Genoa 4.5% minuti giocati da 26 Under 21 Roma 4.0% minuti giocati da 23 Under 21 Cremonese 3.9% minuti giocati da 15 Under 21 Fiorentina 3.7% minuti giocati da 14 Under 21 Milan 3.2% minuti giocati da 22 Under 21 Torino 3.1% minuti giocati da 14 Under 21 Sassuolo 2.3% minuti giocati da 16 Under 21 Pisa 2.3% minuti giocati da 18 Under 21 Inter 0.8% minuti giocati da 8 Under 21 Lazio 0.4% minuti giocati da 7 Under 21 Napoli 0.0% minuti giocati da 2 Under 21