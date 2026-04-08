Il Napoli non è una squadra per gli under 21: da cinque anni non gioca un 20enne
Zoom
08-04-2026 17:00
Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli non è una squadra per giovani, per niente. Non è una squadra per giocatori under 21, per la precisione. Lo evidenzia il 541° bollettino settimanale dell'Osservatorio calcistico CIES, che ha studiato i club attualmente impegnati nelle 50 massime divisioni del mondo in cui i calciatori di età inferiore ai 21 anni hanno disputato la più alta percentuale di minuti nelle partite di campionato nazionale negli ultimi cinque anni. Nel Napoli, di giocatori under 21, in questo quinquennio ne sono stati scelti due. Antonio Cioffi, 11 minuti in campo il 17 gennaio 2021 contro la Fiorentina a 18 anni; Eljif Elmas, che nel 2021 aveva 20 anni. Per il resto, il nulla. Tutti dai 21 anni in su, nessuno dal settore giovanile se non dopo i prestiti in giro per l'Italia, come accaduto con Antonio Vergara.
I danesi del Nordsjælland sono in testa alla classifica con ben il 44,7% dei minuti giocati da giocatori Under 21. A completare il podio troviamo la squadra slovacca dello Zilina (35,3%) e quella austriaca del Salisburgo (35,0%). I primi tre club extraeuropei sono l'uruguaiano Defensor (25,4%), il colombiano Fortaleza (24,1%) e il venezuelano Caracas (21,5%). Tra i club attualmente impegnati nei cinque principali campionati europei, il Barcellona (20,7%) è al primo posto, seguito da Strasburgo (18,6%) e Sunderland (18,5%).
Considerando tutti i 50 campionati analizzati, il Nordsjælland è anche il club che ha schierato il maggior numero di giocatori che non avevano ancora compiuto 21 anni al momento di almeno una partita disputata (63). Il club danese precede la squadra olandese del Volendam (60). All'estremità opposta della classifica, negli ultimi due posti, troviamo gli italiani del Napoli (2) e i cinesi del Tianjin Jinmen (3). Di seguito la classifica dei club dei big-5, i cinque campionati europei più importanti: la Serie A italiana, la Liga spagnola, la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
- FC Barcelona (ESP) 20.7% minuti giocati da 34 Under 21
- RC Strasbourg (FRA) 18.6% minuti giocati da 36 Under 21
- Sunderland AFC (ENG) 18.5% minuti giocati da 30 Under 21
- Olympique Lyonnais (FRA) 16.4% minuti giocati da 31 Under 21
- Toulouse FC (FRA) 14.6% minuti giocati da 29 Under 21
- Stade Rennais (FRA) 14.5% minuti giocati da 34 Under 21
- Paris St-Germain (FRA) 13.4% minuti giocati da 31 Under 21
- Girona FC (ESP) 13.4% minuti giocati da 32 Under 21
- FC Metz (FRA) 13.2% minuti giocati da 28 Under 21
- Le Havre AC (FRA) 12.6% minuti giocati da 35 Under 21
- Borussia Dortmund (GER) 11.7% minuti giocati da 24 Under 21
- RB Leipzig (GER) 11.2% minuti giocati da 29 Under 21
- Manchester United (ENG) 11.0% minuti giocati da 24 Under 21
- Valencia CF (ESP) 10.9% minuti giocati da 22 Under 21
- AS Monaco (FRA) 10.8% minuti giocati da 29 Under 21
- OGC Nice (FRA) 10.1% minuti giocati da 36 Under 21
- Brighton & Hove (ENG) 9.7% minuti giocati da 27 Under 21
- Parma Calcio (ITA) 9.5% minuti giocati da 26 Under 21
- Bayer Leverkusen (GER) 9.3% minuti giocati da 19 Under 21
- TSG Hoffenheim (GER) 9.1% minuti giocati da 24 Under 21
- FC Lorient (FRA) 8.8% minuti giocati da 24 Under 21
- LOSC Lille (FRA) 8.8% minuti giocati da 30 Under 21
- Bayern München (GER) 8.6% minuti giocati da 27 Under 21
- Cagliari Calcio (ITA) 8.6% minuti giocati da 24 Under 21
- Borussia M'gladbach (GER) 8.4% minuti giocati da 18 Under 21
- RC Lens (FRA) 8.4% minuti giocati da 30 Under 21
- Real Madrid (ESP) 8.2% minuti giocati da 27 Under 21
- FC Nantes (FRA) 7.8% minuti giocati da 22 Under 21
- VfB Stuttgart (GER) 7.8% minuti giocati da 28 Under 21
- FC Köln (GER) 7.6% minuti giocati da 21 Under 21
- Hellas Verona (ITA) 7.5% minuti giocati da 20 Under 21
- Hamburger SV (GER) 7.3% minuti giocati da 24 Under 21
- VfL Wolfsburg (GER) 7.2% minuti giocati da 20 Under 21
- Paris FC (FRA) 7.0% minuti giocati da 23 Under 21
- Eintracht Frankfurt (GER) 6.7% minuti giocati da 16 Under 21
- Levante UD (ESP) 6.3% minuti giocati da 21 Under 21
- Juventus FC (ITA) 5.9% minuti giocati da 19 Under 21
- Angers SCO (FRA) 5.9% minuti giocati da 17 Under 21
- Villarreal CF (ESP) 5.8% minuti giocati da 16 Under 21
- Leeds United (ENG) 5.8% minuti giocati da 22 Under 21
- AFC Bournemouth (ENG) 5.7% minuti giocati da 23 Under 21
- Arsenal FC (ENG) 5.6% minuti giocati da 8 Under 21
- Burnley FC (ENG) 5.6% minuti giocati da 12 Under 21
- Bologna FC (ITA) 5.5% minuti giocati da 22 Under 21
- Como 1907 (ITA) 5.4% minuti giocati da 19 Under 21
- Manchester City (ENG) 5.3% minuti giocati da 21 Under 21
- Tottenham Hotspur (ENG) 5.2% minuti giocati da 20 Under 21
- FC Augsburg (GER) 5.2% minuti giocati da 17 Under 21
- Atalanta BC (ITA) 5.2% minuti giocati da 17 Under 21
- Udinese Calcio (ITA) 5.1% minuti giocati da 21 Under 21
- Wolverhampton FC (ENG) 5.1% minuti giocati da 22 Under 21
- Chelsea FC (ENG) 5.1% minuti giocati da 26 Under 21
- US Lecce (ITA) 4.9% minuti giocati da 14 Under 21
- Nottingham Forest (ENG) 4.9% minuti giocati da 12 Under 21
- Athletic Club (ESP) 4.6% minuti giocati da 13 Under 21
- Genoa CFC (ITA) 4.5% minuti giocati da 26 Under 21
- Real Sociedad (ESP) 4.3% minuti giocati da 20 Under 21
- Celta Vigo (ESP) 4.2% minuti giocati da 12 Under 21
- Real Betis (ESP) 4.1% minuti giocati da 16 Under 21
- AS Roma (ITA) 4.0% minuti giocati da 23 Under 21
- US Cremonese (ITA) 3.9% minuti giocati da 15 Under 21
- SC Freiburg (GER) 3.7% minuti giocati da 11 Under 21
- ACF Fiorentina (ITA) 3.7% minuti giocati da 14 Under 21
- Liverpool FC (ENG) 3.6% minuti giocati da 17 Under 21
- Olympique Marseille (FRA) 3.5% minuti giocati da 23 Under 21
- Newcastle United (ENG) 3.3% minuti giocati da 9 Under 21
- RCD Espanyol (ESP) 3.3% minuti giocati da 16 Under 21
- AJ Auxerre (FRA) 3.2% minuti giocati da 22 Under 21
- AC Milan (ITA) 3.2% minuti giocati da 22 Under 21
- Deportivo Alavés (ESP) 3.1% minuti giocati da 15 Under 21
- Torino FC (ITA) 3.1% minuti giocati da 14 Under 21
- FSV Mainz 05 (GER) 3.1% minuti giocati da 10 Under 21
- RCD Mallorca (ESP) 2.9% minuti giocati da 9 Under 21
- Fulham FC (ENG) 2.8% minuti giocati da 7 Under 21
- Crystal Palace (ENG) 2.7% minuti giocati da 13 Under 21
- Werder Bremen (GER) 2.7% minuti giocati da 20 Under 21
- Union Berlin (GER) 2.7% minuti giocati da 8 Under 21
- FC Heidenheim (GER) 2.7% minuti giocati da 10 Under 21
- Getafe CF (ESP) 2.5% minuti giocati da 13 Under 21
- FC St. Pauli (GER) 2.5% minuti giocati da 7 Under 21
- Stade Brestois (FRA) 2.5% minuti giocati da 16 Under 21
- Aston Villa (ENG) 2.5% minuti giocati da 14 Under 21
- Sevilla FC (ESP) 2.4% minuti giocati da 14 Under 21
- US Sassuolo (ITA) 2.3% minuti giocati da 16 Under 21
- Pisa SC (ITA) 2.3% minuti giocati da 18 Under 21
- Elche CF (ESP) 2.3% minuti giocati da 14 Under 21
- Brentford FC (ENG) 2.1% minuti giocati da 14 Under 21
- Everton FC (ENG) 1.9% minuti giocati da 14 Under 21
- West Ham United (ENG) 1.7% minuti giocati da 14 Under 21
- CA Osasuna (ESP) 1.6% minuti giocati da 7 Under 21
- Atlético Madrid (ESP) 1.4% minuti giocati da 13 Under 21
- Real Oviedo (ESP) 1.1% minuti giocati da 13 Under 21
- FC Inter (ITA) 0.8% minuti giocati da 8 Under 21
- SS Lazio (ITA) 0.4% minuti giocati da 7 Under 21
- Rayo Vallecano (ESP) 0.3% minuti giocati da 5 Under 21
- SSC Napoli (ITA) 0.0% minuti giocati da 2 Under 21
segui CalcioNapoli24.it
direttamente su Google