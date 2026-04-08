Il Napoli non è una squadra per gli under 21: da cinque anni non gioca un 20enne

Ultime notizie SSC NapoliIl Napoli non è una squadra per giovani, per niente. Non è una squadra per giocatori under 21, per la precisione. Lo evidenzia il 541° bollettino settimanale dell'Osservatorio calcistico CIES, che ha studiato i club attualmente impegnati nelle 50 massime divisioni del mondo in cui i calciatori di età inferiore ai 21 anni hanno disputato la più alta percentuale di minuti nelle partite di campionato nazionale negli ultimi cinque anni. Nel Napoli, di giocatori under 21, in questo quinquennio ne sono stati scelti due. Antonio Cioffi, 11 minuti in campo il 17 gennaio 2021 contro la Fiorentina a 18 anni; Eljif Elmas, che nel 2021 aveva 20 anni. Per il resto, il nulla. Tutti dai 21 anni in su, nessuno dal settore giovanile se non dopo i prestiti in giro per l'Italia, come accaduto con Antonio Vergara.

I danesi del Nordsjælland sono in testa alla classifica con ben il 44,7% dei minuti giocati da giocatori Under 21. A completare il podio troviamo la squadra slovacca dello Zilina (35,3%) e quella austriaca del Salisburgo (35,0%). I primi tre club extraeuropei sono l'uruguaiano Defensor (25,4%), il colombiano Fortaleza (24,1%) e il venezuelano Caracas (21,5%). Tra i club attualmente impegnati nei cinque principali campionati europei, il Barcellona (20,7%) è al primo posto, seguito da Strasburgo (18,6%) e Sunderland (18,5%).

Considerando tutti i 50 campionati analizzati, il Nordsjælland è anche il club che ha schierato il maggior numero di giocatori che non avevano ancora compiuto 21 anni al momento di almeno una partita disputata (63). Il club danese precede la squadra olandese del Volendam (60). All'estremità opposta della classifica, negli ultimi due posti, troviamo gli italiani del Napoli (2) e i cinesi del Tianjin Jinmen (3). Di seguito la classifica dei club dei big-5, i cinque campionati europei più importanti: la Serie A italiana, la Liga spagnola, la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

  1. FC Barcelona (ESP) 20.7% minuti giocati da 34 Under 21
  2. RC Strasbourg (FRA) 18.6% minuti giocati da 36 Under 21
  3. Sunderland AFC (ENG) 18.5% minuti giocati da 30 Under 21
  4. Olympique Lyonnais (FRA) 16.4% minuti giocati da 31 Under 21
  5. Toulouse FC (FRA) 14.6% minuti giocati da 29 Under 21
  6. Stade Rennais (FRA) 14.5% minuti giocati da 34 Under 21
  7. Paris St-Germain (FRA) 13.4% minuti giocati da 31 Under 21
  8. Girona FC (ESP) 13.4% minuti giocati da 32 Under 21
  9. FC Metz (FRA) 13.2% minuti giocati da 28 Under 21
  10. Le Havre AC (FRA) 12.6% minuti giocati da 35 Under 21
  11. Borussia Dortmund (GER) 11.7% minuti giocati da 24 Under 21
  12. RB Leipzig (GER) 11.2% minuti giocati da 29 Under 21
  13. Manchester United (ENG) 11.0% minuti giocati da 24 Under 21
  14. Valencia CF (ESP) 10.9% minuti giocati da 22 Under 21
  15. AS Monaco (FRA) 10.8% minuti giocati da 29 Under 21
  16. OGC Nice (FRA) 10.1% minuti giocati da 36 Under 21
  17. Brighton & Hove (ENG) 9.7% minuti giocati da 27 Under 21
  18. Parma Calcio (ITA) 9.5% minuti giocati da 26 Under 21
  19. Bayer Leverkusen (GER) 9.3% minuti giocati da 19 Under 21
  20. TSG Hoffenheim (GER) 9.1% minuti giocati da 24 Under 21
  21. FC Lorient (FRA) 8.8% minuti giocati da 24 Under 21
  22. LOSC Lille (FRA) 8.8% minuti giocati da 30 Under 21
  23. Bayern München (GER) 8.6% minuti giocati da 27 Under 21
  24. Cagliari Calcio (ITA) 8.6% minuti giocati da 24 Under 21
  25. Borussia M'gladbach (GER) 8.4% minuti giocati da 18 Under 21
  26. RC Lens (FRA) 8.4% minuti giocati da 30 Under 21
  27. Real Madrid (ESP) 8.2% minuti giocati da 27 Under 21
  28. FC Nantes (FRA) 7.8% minuti giocati da 22 Under 21
  29. VfB Stuttgart (GER) 7.8% minuti giocati da 28 Under 21
  30. FC Köln (GER) 7.6% minuti giocati da 21 Under 21
  31. Hellas Verona (ITA) 7.5% minuti giocati da 20 Under 21
  32. Hamburger SV (GER) 7.3% minuti giocati da 24 Under 21
  33. VfL Wolfsburg (GER) 7.2% minuti giocati da 20 Under 21
  34. Paris FC (FRA) 7.0% minuti giocati da 23 Under 21
  35. Eintracht Frankfurt (GER) 6.7% minuti giocati da 16 Under 21
  36. Levante UD (ESP) 6.3% minuti giocati da 21 Under 21
  37. Juventus FC (ITA) 5.9% minuti giocati da 19 Under 21
  38. Angers SCO (FRA) 5.9% minuti giocati da 17 Under 21
  39. Villarreal CF (ESP) 5.8% minuti giocati da 16 Under 21
  40. Leeds United (ENG) 5.8% minuti giocati da 22 Under 21
  41. AFC Bournemouth (ENG) 5.7% minuti giocati da 23 Under 21
  42. Arsenal FC (ENG) 5.6% minuti giocati da 8 Under 21
  43. Burnley FC (ENG) 5.6% minuti giocati da 12 Under 21
  44. Bologna FC (ITA) 5.5% minuti giocati da 22 Under 21
  45. Como 1907 (ITA) 5.4% minuti giocati da 19 Under 21
  46. Manchester City (ENG) 5.3% minuti giocati da 21 Under 21
  47. Tottenham Hotspur (ENG) 5.2% minuti giocati da 20 Under 21
  48. FC Augsburg (GER) 5.2% minuti giocati da 17 Under 21
  49. Atalanta BC (ITA) 5.2% minuti giocati da 17 Under 21
  50. Udinese Calcio (ITA) 5.1% minuti giocati da 21 Under 21
  51. Wolverhampton FC (ENG) 5.1% minuti giocati da 22 Under 21
  52. Chelsea FC (ENG) 5.1% minuti giocati da 26 Under 21
  53. US Lecce (ITA) 4.9% minuti giocati da 14 Under 21
  54. Nottingham Forest (ENG) 4.9% minuti giocati da 12 Under 21
  55. Athletic Club (ESP) 4.6% minuti giocati da 13 Under 21
  56. Genoa CFC (ITA) 4.5% minuti giocati da 26 Under 21
  57. Real Sociedad (ESP) 4.3% minuti giocati da 20 Under 21
  58. Celta Vigo (ESP) 4.2% minuti giocati da 12 Under 21
  59. Real Betis (ESP) 4.1% minuti giocati da 16 Under 21
  60. AS Roma (ITA) 4.0% minuti giocati da 23 Under 21
  61. US Cremonese (ITA) 3.9% minuti giocati da 15 Under 21
  62. SC Freiburg (GER) 3.7% minuti giocati da 11 Under 21
  63. ACF Fiorentina (ITA) 3.7% minuti giocati da 14 Under 21
  64. Liverpool FC (ENG) 3.6% minuti giocati da 17 Under 21
  65. Olympique Marseille (FRA) 3.5% minuti giocati da 23 Under 21
  66. Newcastle United (ENG) 3.3% minuti giocati da 9 Under 21
  67. RCD Espanyol (ESP) 3.3% minuti giocati da 16 Under 21
  68. AJ Auxerre (FRA) 3.2% minuti giocati da 22 Under 21
  69. AC Milan (ITA) 3.2% minuti giocati da 22 Under 21
  70. Deportivo Alavés (ESP) 3.1% minuti giocati da 15 Under 21
  71. Torino FC (ITA) 3.1% minuti giocati da 14 Under 21
  72. FSV Mainz 05 (GER) 3.1% minuti giocati da 10 Under 21
  73. RCD Mallorca (ESP) 2.9% minuti giocati da 9 Under 21
  74. Fulham FC (ENG) 2.8% minuti giocati da 7 Under 21
  75. Crystal Palace (ENG) 2.7% minuti giocati da 13 Under 21
  76. Werder Bremen (GER) 2.7% minuti giocati da 20 Under 21
  77. Union Berlin (GER) 2.7% minuti giocati da 8 Under 21
  78. FC Heidenheim (GER) 2.7% minuti giocati da 10 Under 21
  79. Getafe CF (ESP) 2.5% minuti giocati da 13 Under 21
  80. FC St. Pauli (GER) 2.5% minuti giocati da 7 Under 21
  81. Stade Brestois (FRA) 2.5% minuti giocati da 16 Under 21
  82. Aston Villa (ENG) 2.5% minuti giocati da 14 Under 21
  83. Sevilla FC (ESP) 2.4% minuti giocati da 14 Under 21
  84. US Sassuolo (ITA) 2.3% minuti giocati da 16 Under 21
  85. Pisa SC (ITA) 2.3% minuti giocati da 18 Under 21
  86. Elche CF (ESP) 2.3% minuti giocati da 14 Under 21
  87. Brentford FC (ENG) 2.1% minuti giocati da 14 Under 21
  88. Everton FC (ENG) 1.9% minuti giocati da 14 Under 21
  89. West Ham United (ENG) 1.7% minuti giocati da 14 Under 21
  90. CA Osasuna (ESP) 1.6% minuti giocati da 7 Under 21
  91. Atlético Madrid (ESP) 1.4% minuti giocati da 13 Under 21
  92. Real Oviedo (ESP) 1.1% minuti giocati da 13 Under 21
  93. FC Inter (ITA) 0.8% minuti giocati da 8 Under 21
  94. SS Lazio (ITA) 0.4% minuti giocati da 7 Under 21
  95. Rayo Vallecano (ESP) 0.3% minuti giocati da 5 Under 21
  96. SSC Napoli (ITA) 0.0% minuti giocati da 2 Under 21
