Festa Toronto, arriva il primo gol di Insigne con una magia dalla distanza | VIDEO

Notizie Calcio- Primissimo gol per Lorenzo Insigne in MLS con la maglia del Toronto. L'ex capitano del Napoli si è fatto subito perdonare per il rigore sbagliato la scorsa settimana e lo ha fatto con una perla eccezionale e tipicamente alla Insigne, ovvero con una magia dal limite dell'aria che fa impazzire anche il telecronista.

Video gol Insigne Neshville-Toronto 3-4

Non un tiro a giro come da suo marchio di fabbrica, piuttosto una conclusione proprio sul palo del portiere che sorprende l'estremo difensore avversario che ha sancito il momentaneo 4-2 del Toronto sul Nashville. Inutile la rete finale dei padroni di casa: grazie alla perla dell'attaccante di Frattamaggiore, la squadra canadese strappa una pesante vittoria fuori casa per 3-4.