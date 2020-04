Di Napoli su Bruno Giordano: "Mi aspettavo che chiudesse col calcio! A Messina andai contro lo spogliatoio per colpa sua. In chi mi rivedo? Verdi"

Notizie calcio Napoli - Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Messina, ha rilasciato una lunga intervista a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Dopo Mutti e Ventura, sulla panchina del Messina arrivò Bruno Giordano. Che allenatore è stato? Ti aspettavi smettesse col calcio? “Sì, non mi piaceva come uomo e come allenatore. Non discuto le sue grandi qualità da calciatore, era il mio idolo. Lui aveva una certa combriccola, si era accerchiato dei suoi uomini e io litigai con loro e andai contro lo spogliatoio. Ci fu una grande cosa, loro non presero in considerazione che io avevo fatto la storia del Messina e ci fu una rivolta dei tifosi a mio favore. Quando andò via Storari si doveva dare la fascia da capitano che era mia di diritto. Mi fecero fuori ma alla fine i tifosi la diedero a me. Poi andò via Giordano. Se mi dichiari guerra io la guerra la faccio. Però lo dico, non rifarei mai certe cose”.