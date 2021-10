La Supercoppa Italiana può far slittare Juventus-Napoli? L'ipotesi

Quando si giocherà la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus? E come può condizionare il campionato del Napoli?

La Supercoppa Italiana potrebbe interessare la data di svolgimento di Juventus-Napoli, prevista per il 6 gennaio 2022. Stamattina il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato a Radio Rai.

C'è una data per Inter-Juve di Supercoppa?

"Ancora no. Ci sono due ipotesi, una a fine dicembre e una il 5 gennaio. Abbiamo un contratto con l'Arabia Saudita anche se non avevano esercitato l'opzione per giocare la partita quest'anno. Sono arrivati in ritardo ma penso che presto troveremo una soluzione"