Come se la sta passando Lozano al PSV? Il rendimento dell'ex Napoli

Stagione surreale per il Napoli. Soprattutto mesi dopo la conquista di un terzo storico scudetto con un campionato totalmente dominato dall'inizio. E chissà cosa staranno pensando gli ex azzurri campioni d'Italia che hanno lasciato in estate.

Come sta giocando Lozano in Olanda dopo l'addio al Napoli?

Come Hirving Lozano per esempio. L'esterno messicano, protagonista dell'instancabile staffetta con Matteo Politano sulla fascia destra, zona del campo che ora l'ex Sassuolo dividerà con Cyril Ngonge, è ancora in contatto con diversi suoi ex compagni dopo l'addio estivo per ritornare al PSV dove è iniziato il suo cammino europeo nel lontano 2013.

A tal proposito come se la sta passando il 28enne? Molto bene, tutto sommato: è titolare e protagonista di un PSV che va spedito in campionato al primissimo posto a +10 sul Feyenoord. In Champions League, dove ha recentemente giocato dall'inizio contro il Borussia Dortmund per gli ottavi di finale con match finito 1-1, ha superato il girone da secondo alle spalle dell’Arsenal.

Quanti goal ha segnato finora Lozano

Il bottino allo stato attuale è di 22 presenze totali, causa anche qualche acciacco, con 5 reti totali in campionato e 2 assist anche se è rimasto all'asciutto in ambito internazionale. Ma così come faceva al Napoli la sua presenza è preziosa anche in fase di contenimento e come equilibratore tattico.