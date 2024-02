Infortunio in Napoli-Barcellona: arriva l'indizio in allenamento

Il giorno dopo Napoli-Barcellona il nuovo allenatore Francesco Calzona deve fare i conti con quella che è l'attuale situazione del Napoli dal punto di vista degli infortuni e le condizioni dei giocatori.

Politano

Infortunio in Napoli-Barcellona: le condizioni

Napoli - Prova a recuperare tutti i pezzi Calzona che al momento ha fuori soltanto Ngonge per un problema che sta cercando di recuperare. Nella partita Napoli-Barcellona è uscito per infortunio Politano e oraci sono aggiornamenti sulle sue condizioni anche in vista delle prossime partite di stagione.

Nessuna indicazione della SSC Napoli nel report odierno, a significare che le condizioni di Matteo Politano sono buone ed è recuperato come confermato anche da Radio Marte. Il giocatore sta bene ed ha già smaltito la botta presa ieri contro il Barcellona.