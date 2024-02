Ancora lavoro a parte ieri a Castel Volturno per Cyril Ngonge attualmente infortunato. “Ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra”, si legge infatti nel report del club partenopeo di ieri pomeriggio.

Quando recupera Ngonge: la partita designata

Quando rientrerà? Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la data è vicina: pur saltando Cagliari-Napoli del prossimo turno, dovrebbe essere comunqeu arruolabile per il turno infrasettimanale per Sassuolo-Napoli in programma il prossimo 28 febbraio.