Baldini su Del Piero: "La Juve ci diede la casa della signora Scirea. Chiesi al Trap come mai non giocassi, lui 'ma lo sai dove sei?"

Francesco Baldini, ex allenatore del Trapani ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Tre presenze in A quell’anno col Trap in panchina. Che rapporto aveva coi calciatori? Hai un aneddoto su di lui? “Il Trap era un padre prima che un allenatore. Ricordo che in una partita mancavano tutti i difensori titolari, contro il Milan. Fece giocare Notari e non me. Il martedì successivo andai da lui a chiedere spiegazioni, ‘mister, come mai non ho giocato io?’. L’anno prima ero considerato tra i giovani più promettenti e fare panchina, anche se alla Juve, non m’andava giù. Lui mi guardò e mi disse ‘Ma lo sai dove sei e quanti anni hai?’. Poi una volta c’era la figlia di Roberto Baggio in allenamento che piangeva e no voleva che il papà si staccasse. Baggio entrò in campo e Trapattoni gli disse ‘Roby, tranquillo, oggi stai con lei, poi se smette di piangere entri in campo’. Era un padre per tutti”.