Agostini ricorda Liedholm: "In allenamento ci raccontò di quando San Siro lo applaudì per aver sbagliato un passaggio. Che risate"

Notizie calcio Napoli - Massimo Agostini, ex attaccante di Cesena e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

L’anno successivo arrivò Liedholm in panca. L’insegnamento più grande che ti abbia dato il mister? “Era un maestro nella gestione dei giocatori, ma nonostante fosse nel finale della carriera aveva ancora le idee molto chiare. Voleva che la squadra avesse sempre il pallino del gioco in mano. Poi durante gli allenamenti ci faceva divertire quando raccontava i suoi aneddoti”.

Tipo? “Ci stavamo allenando e la palla finì in fallo laterale, nei pressi della bandierina. Per cui iniziò uno dei suoi racconti: 'Quando giocavo io ed avevamo un fallo laterale in questa posizione io facevo arrivare la palla con le mani fino al secondo palo e una volta un mio compagno segnò su un mio assist di mano'. Non solo, c'è anche quella del rigore. 'Una volta tirai un rigore talmente forte che la palla rimbalzò sulla traversa ed arrivò fino a centrocampo, poi subimmo il goal e i tifosi di casa mi applaudirono per cinque minuti'. Poi ogni tanto raccontava che, visto che non sbagliava mai, al primo errore i tifosi di Milan ed Inter si alzavano per applaudirlo. Era un grande Liedholm, ci faceva divertire un sacco. Quell'anno non fu fortunato per me perchè andò via Graziani, ma arrivò il tedesco Voeller. Col lui giocai tutto il precampionato, poi il tecnico volle affidarsi alla coppia Pruzzo-Voeller ed io scivolai nelle gerarchie”