Mertens o Osimhen contro la Juventus? I telespettatori di CN24 tv hanno votato: questi i risultati del sondaggio

Napoli - Mertens o Osimhen contro la Juventus dal 1'? Oppure entrambi? Il Filo Diretto di oggi su Calcio Napoli 24 Tv ha visto esprimersi diversi telespettatori che hanno votato per il sondaggio quotidiano. La gara con la Juventus si avvicina ed a meno di colpi di scena verrà giocata. Uno dei dubbi di formazione di Gattuso è proprio relativo alla punta centrale. Contro il Crotone s'è dato spazio ad Osimhen con Mertens alle spalle, ma contro la Juve potrebbe esserci di nuovo Zielinski dietro al belga. I telespettatori di Calcio Napoli 24 Tv hanno votato: con l'88% vince Dries Mertens che è stato scelto dai tifosi come titolare nella squadra di domani. Solo l'11% ha votato per entrambi insieme, dall'inizio, e lo 0% per il solo Osimhen.