Supercoppa, Di Lorenzo in conferenza: "In finale nessuna favorita! Ngonge e Traore li faremo ambientare. Ho sentito Osimhen e Anguissa..."

Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo alla vigilia della Finale della Supercoppa Italiana Napoli-Inter.

Seguila su CalcioNapoli24. Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato in conferenza stampa insieme a Walter Mazzarri.

"Ngonge e Traoré come vengono accolti? Al di là di scudetto e difficoltà, li facciamo ambientare come con Mazzocchi. Stiamo cercando di parlare il più possibile per farli ambientare, quando uno sente la fiducia dell'ambiente riesce ad esprimersi al meglio. Da parte mia c'è tutta la voglia di farli inserire il prima possibile"

"Osimhen ed Anguissa li abbiamo sentiti, fanno il tifo per noi e giocheremo per vincere la finale anche per loro"

"Inter favorita è un vantaggio? In una finale è sbagliato avere favoriti e sfavoriti. Ci sono due squadre che hanno fatto una grande stagione ed i valori del campionato si azzerano. L'Inter sta facendo benissimo e ha grandissimi giocatori, abbiamo visto la partita con la Lazio ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Daremo il massimo"

"Nuovo modulo difensivo? Conta come lo si interpreta, sulla carta può essere più difensivo ma poi in campo i movimenti ci portano tanti giocatori in fase offensiva. Per quanto riguarda l'Inter, è una grandissima squadra con una doppia di attaccanti che sta facendo bene: dovremo essere bravi di squadra, in fase passiva dovremo limitare le loro caratteristiche e poi dopo sfoderare le nostre qualità: siamo forti e faremo una grande partita"

"Riuscire a vincere la Supercoppa potrebbe darci entusiasmo ed autostima per affrontare la seconda parte di stagione, siamo concentrati e metteremo in campo tutte le forze per alzare il trofeo"

"Dobbiamo concentrarci su ciò che succede in campo, dispiace non avere tanti tifosi del Napoli perchè si gioca qui, ma ci seguiranno e faranno il tifo per noi, faremo di tutto per vincere un trofeo importante per tutti, società, squadra e tifosi"