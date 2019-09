L'ex GF, Floriana Messina: "Sogno di fare la madrina del Napoli. Shaqiri ed i messaggi simpatici di calciatori di Man City e United..."

C’è grande fermento nel napoletano per la partita di domani, quella di esordio del Napoli in Champions: la squadra di Ancelotti affronterà in casa il Liverpool, squadra di sovente avversaria della formazione partenopea (è la quinta volta che le due squadre si sfidano in poco più di un anno). Oltre a tentare di segnare un goal al San Paolo, alcuni giocatori del Liverpool hanno tentato di fare breccia nel cuore di una delle tifose più procaci del Napoli e tra le più seguite dalla tifoseria napoletana, ovvero Floriana Messina, che ha ricevuto numerosi apprezzamenti da alcuni degli uomini di Klopp: “Sono felice e lusingata per i numerosi messaggi di apprezzamento e i commenti che mi hanno fatto tramite Instagram, quello di Xherdan Shaqiri tra tutti l’ho trovato molto simpatico… Non è l’unico calciatore delle squadre inglesi ad aver apprezzato le mie foto: mi hanno scritto anche giocatori del Manchester City e del Manchester United. Forse vorrebbero farmi cambiare fede calcistica, ma il mio cuore batte solo per il Napoli!”.

C’è grande fermento nel napoletano per la partita di domani, quella di esordio del Napoli in Champions: la squadra di Ancelotti affronterà in casa il Liverpool, squadra di sovente avversaria della formazione partenopea (è la quinta volta che le due squadre si sfidano in poco più di un anno). Oltre a tentare di segnare un goal al San Paolo, alcuni giocatori del Liverpool hanno tentato di fare breccia nel cuore di una delle tifose più procaci del Napoli e tra le più seguite dalla tifoseria napoletana, ovvero Floriana Messina, che ha ricevuto numerosi apprezzamenti da alcuni degli uomini di Klopp: “Sono felice e lusingata per i numerosi messaggi di apprezzamento e i commenti che mi hanno fatto tramite Instagram, quello di Xherdan Shaqiri tra tutti l’ho trovato molto simpatico… Non è l’unico calciatore delle squadre inglesi ad aver apprezzato le mie foto: mi hanno scritto anche giocatori del Manchester City e del Manchester United. Forse vorrebbero farmi cambiare fede calcistica, ma il mio cuore batte solo per il Napoli!”.

E a giudicare dall’apprezzamento delle migliaia di tifosi giuntale tramite il suo profilo Instagram Floriana Messina potrebbe essere eletta come nuova madrina del Napoli: da quando ha postato alcuni scatti del suo ultimo shooting dedicato alla sua squadra del cuore i suoi follower hanno di gran lunga superato le 300.000 unità e le foto hanno ricevuto migliaia di apprezzamenti, sia da parte dei tifosi sia da parte degli stessi calciatori.

Floriana - attualmente modella, influencer ed opinionista – ha partecipato al GF12. Ha poi preso parte a diverse trasmissioni televisive in qualità di co-conduttrice, ed oggi è spesso presente in qualità di opinionista nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Il suo aspetto procace e la sua verve comunicativa l’hanno fatta guadagnare un buon seguito sui social, dato che l’ha elevata anche al ruolo di influencer.

Proprio su Instagram la bella ex gieffina ha postato alcuni degli scatti dello shooting fotografico che ha dedicato alla sua squadra del cuore, ovvero il Napoli, incassando migliaia di consensi, condivisioni e altrettanti commenti positivi da parte di tifosi che la propongono come madrina della squadra (oltre 10.000!).

“Accetterei di buon grado di essere la madrina del Napoli – dichiara Floriana -, per dare un apporto morale alla tifoseria, ai giocatori, e a tutti i componenti dello staff, che tanto stanno facendo negli ultimi anni per guadagnarsi la Champions e, magari, vincere il campionato. La domenica vado spesso allo stadio, mi piace commentare con i miei amici napoletani l’andamento della partita e ovviamente condividere con loro il tifo”. Un tifo molto particolare il suo, fatto di sorrisi, sguardi magnetici e curve mozzafiato!