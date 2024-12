Ziliani: "Juventus? No, AJAventus! Indegno scandalo contro il Bologna: mancano due rossi a Kalulu e Koopmeiners"

Tweet di Paolo Ziliani sulla Juventus e le mancate espulsioni nel match di ieri contro il Bologna:

"Juventus? No, "AJAventus". L'indegno scandalo delle mancate espulsioni di Kalulu e Koopmeiners e dello scippo compiuto ai danni del Bologna un anno dopo le malefatte di Di Bello & C. La Serie A conferma di essere quel che tutti ormai sappiamo: il campionato col verme. Minuto per minuto, la cronaca del vergognoso match di ieri con gli scempi regolamentari compiuti a favore di Madama da Marchetti e dal VAR. Conceiçao che insulta l'assistente donna sotto gli occhi dell'arbitro che fa finta di nulla. E Motta espulso perchè ritiene che Marchetti stia danneggiando Madama: non è una battuta, è tutto vero".