Younes e Malcuit in viaggio verso Dimaro: volti sorridenti per i due azzurri [FOTO]

Oggi è ufficialmente iniziato il ritiro a Dimaro della SSC Napoli, i giocatori azzurri stanno arrivando alla spicciolata in Trentino per iniziare il lungo pre-campionato azzurro. A breve giungerà il primo gruppo di calciatori come testimoniato da Kevin Malcuit attraverso il suo profilo Instagram: il laterale francese ha infatti pubblicato uno scatto dal pullman partenopeo insieme al compagno Amin Younes. Grandi sorrisi per i due calciatori, pronti per ricevere l'abbraccio dei tanti tifosi partenopei già presenti in ritiro.