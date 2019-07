Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e della nazionale senegalese, al termine della Coppa d'Africa è rientrato nel suo paese ed è stato accolto, nonostante la sconfitta della rappresentativa del Senegal in finale contro l'Algeria, come un vero eroe. Il calciatore ha pubblicato su Instagram una storia in cui riprende l'entusiasmo dei tifosi dall'interno del bus con la scritta: "Io amo il paese, grazie di tutto". Clicca sul file in allegato per vedere il video.