Nicolò Schira su X ha scritto degli importanti aggiornamenti sul futuro del centrocampista Folorunsho in prestito dal napoli all'Hellas Verona:

"Michael Folorunsho tornerà al Napoli dal Verona alla fine della stagione. I piani del Napoli per lui sono chiari: vuole mantenerlo in prima squadra da luglio. Spalletti sta monitorando il centrocampista e potrebbe convocarlo per la Nazionale Italiana".