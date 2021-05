Ultime notizie calcio - Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha commentato così l'episodio arbitrale che ha visto protagonista il VAR Mazzoleni in Benevento-Cagliari:

"È tempo di mandare in pensione Mazzoleni, oppure il nostro calcio ha ancora bisogno di un ex arbitro pieno di macchie (intese come errori gravi) come lui?".