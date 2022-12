Reina e Albiol riabbracciano l'ex fisioterapista del Napoli: subito la 'battuta' in napoletano | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - "Tvb capucchionnn", è con una battuta in napoletano che Pepe Reina torna a Napoli dove ha tanti amici. Fra questi, stamattina Reina e Albiol hanno rincontrato e abbracciato l'amico ed ex collega Giovanni D'Avino, ex fisioterapista della SSC Napoli ai tempi dei due campioni spagnoli.

