Possibile nuova maglia Napoli, sui social spopola l'hastag #OutLete: rivolta dei tifosi contro lo sponsor rosso

Notizie Napoli calcio. La possibile nuova maglia del Napoli (manca ancora la conferma/smentita della società) è già diventata un caso tra i tifosi azzurri: sui social stanno infatti spopolando gli hastag #OutLete e #BoicottaLete in seguito alla scelta di utilizzare il lettering rosso per lo sponsor (al posto di un più semplice bianco oppure del colore dello sponsor tecnico).

I supporters del Napoli si aspettavano che, dopo la decisone di abbandonare la toppa rossa (da regolamento), si sarebbe potuto tornare a vedere una maglia cromaticamente più omogenea dove non saltasse all'occhio la presenza di colori in contrapposizione. Per questo motivo sui social sta infuriando la polemica: "Un'altra maglia rovinata!", oppure "E' l'unico sponsor che non si adegua alla maglia" o "Che vi costava farla bianca, che si legge anche meglio? Siete ancora in tempo per cambiare". Questi sono solo alcuni dei messaggi che stanno inondando la rete.