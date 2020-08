Nuova maglia Napoli, sul web circolano alcune immagini! Addio alla toppa degli sponsor, sorpresa per i colori: ci sarebbe però un dettaglio che fa discutere [FOTOGALLERY]

Notizie Napoli calcio. C'era grande attesa per la maglia Napoli 20/21: ieri lo store del Napoli avrebbe per errore pubblicato in anteprima le immagini delle nuove divise, scatenando i commenti dei tifosi. Da sottolineare, però, che dal club ancora non risultano conferme ufficiali e non si ha dunque la certezza che quelle in foto saranno effettivamente le divise per la prossima stagione.

Nuova maglia Napoli 20/21

Nelle foto vengono svelati i nuovi colori (azzurro, verde chiaro e blu con inserti rosa), ma a far discutere è ancora la questione toppa degli sponsor: eliminata la banda rossa, ai tifosi non piace il colore che sarebbe stato scelto proprio per il lettering dello sponsor "Lete". Probabilmente per questione contrattuali, l'opzione sarebbe ricaduta sul rosso, mentre la quasi totoalità avrebbe preferito un bianco più neutro. Svelate anche le maglie home/away per i portieri: colori lime e marrone chiaro per gli estremi difensori. A voi il giudizio, in attesa della conferma ufficiale (o della smentita) da parte della società partenopea.

Clicca sul file in allegato per visionare la fotogallery