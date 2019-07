Napoli su Nicolas Pépé, lo scorso anno salutava Malcuit: "Mancherai fratello mio, spero di ritrovarti presto! Ti amo..." [FOTO]

Calciomercato Napoli - Nicolas Pépé del Lille potrebbe finire al Napoli. L'attaccante del Lille sembra vicino alla società di Aurelio De Laurentiis, che oggi ha accolto i suoi agenti a Dimaro per dare una accelerata alla trattativa. Intanto, Pépé, lo scorso anno salutava il suo amico ed ex compagno di squadra Kevin Malcuit che approdava alla SSC Napoli. Viste le ultime voci di mercato, il calciatore potrebbe ritrovare l'amico Malcuit.

"Mio fratello, ora che te ne sei andato, nulla sarà uguale alla tua gioia, alla tua follia, al tuo buon umore che mancherà. Spero che riuscirai nella tua nuova squadra anche se la parte destra non sarà la stessa ora sono i campioni di campionato. Spero che ti ritroveremo rapidamente sul campo. Aspetto ancora quello che mi hai detto che dovevamo andare in municipio per fare la richiesta per diventare fratelli ahah...è più possibile perché te ne sei andato. Buona fortuna nel tuo nuovo club e nella tua nuova vita, fratello mio Ti amo".