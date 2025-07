Cammaroto: "Al Napoli è stato proposto Calabria mentre non si sblocca un'altra trattativa"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

Il Napoli continua a lavorare per l'esterno. Il mercato del Napoli è delineato: dopo Marianucci, De Bruyne, Noa Lang e di fatto Beukema, manca il portiere da affiancare a Meret e il vice Di Lorenzo, poi verrà il momento del sesto centrocampista, ma non è una priorità. Poi il centravanti da affiancare o alternare a Lukaku.

Due novità: non si sblocca ancora la trattativa per Juanlu, gli spagnoli hanno pretese eccessive. Al Napoli è stato proposto Calabria, 28 anni e calciatore di esperienza. Il Napoli riflette, ma non ha dato una risposta.