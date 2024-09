Osimhen via social esulta, Lindstrom replica: "Così felice per te, fratello! Grande stella" | FOTO

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen è da ieri sera un calciatore del Galatasaray, in prestito dagli azzurri che potranno "gestirne" il futuro fino al 2027 grazie all'opzione di prolungamento del contratto. Il nigeriano ha commentato il trasferimento via Instagram così:

"Super entusiasta di far parte della famiglia Galatasaray! Non vedo l'ora di dare tutto me stesso e sfruttare al meglio questo nuovo viaggio con un gruppo così fantastico e i tifosi. Pronti a creare ricordi indimenticabili insieme! Andiamo!".

A commentare, oltre Rrahmani, l'ex Napoli Jesper Lindstrom che scrive:

"Così felice per te, fratello! Sei una grande stella".