Ultimissime calcio Napoli - Una serata, questa, che entrerà di diritto nella storia del Napoli, che ha avuto la meglio sulla Juventus in finale di Coppa italia. Grande festa in campo per gli uomini di Gennaro Gattuso a conferma della voglia che c'era di regalare un trofeo a questa città ed a questo club. I calciatori, riuniti in cerchio, hanno cantato "'O surdato nnammurato", con il napoli che ha poi condiviso queste splendide immagini sul proprio profilo Twitter.

