"Mi raccomando, tieni duro": video messaggio da brividi dalla SSC Napoli per Frank Carpentieri | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Momento difficile, per Frank Carpentieri, dj napoletano e volto storico di Made in Sud, che ha avuto problemi di salute, fortunatamente con le condizioni in miglioramento.

E la SSC Napoli, con un videomessaggio del calciatori azzurri, gli ha mostrato vicinanza:

"Ciao Frank, volevamo mandarti un grandissimo saluto! Mi raccomando, tieni duro: siamo tutti con te, un abbraccio e forza Napoli!".

A prendere la parola nel video è il capitano del Napoli Di Lorenzo, in compagnia di Meret, Simeone, Lobotka e Ostigard.

Questo il messaggio postato poi da Frank Carpentieri:

"Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dott Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell'oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia. Un ringraziamento al dott Umberto di Serio, al dott Andrea Petraio del Monaldi e il dott Mario Guarino del CTO. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, la dottoressa Iervolino e al direttore Dott Giuseppe Fiorentino. Grazie a tutti vo, combatterò fino alla fine. Un grazie anche alla SSC Napoli nella figura di Edo De Laurentiis e ai calciatori tutti, per avermi dimostrato la loro vicinanza. In fine grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita Il vostro Frank Carpentieri".

Clicca su play per guardare il video: