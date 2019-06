Dries Mertens, attaccante del Napoli, si sta godendo le sue vacanze in compagnia della sua Kat. L'attaccante belga e consorte hanno scelta come metta del loro viaggio la splendida isola di Cuba. Mertens non ha perso occasione di divertirsi per la strada ed allenarsi con alcuni cubani per poi condividere tutto sui suoi canali social commentando: "Grazie per l'allenamento".

Guarda il video in allegato!