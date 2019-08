Calciomercato Napoli - Hirving Lozanoè sempre più vicino al Napoli e non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura. Dopo i vari indizi social, grazie ai 'like' suoi e di sua moglie alle varie notizie o post che lo vedevano in maglia azzurra, spunta l'ennesimo indizio. Il messicano ha cliccato ancora una volta 'mi piace', questa volta al post del maestro Di Virgilio che ha pubblicato da San Gregorio Armeno sui social la nuova statuina di Lozano con la maglia del Napoli.