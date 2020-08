Lichtsteiner si ritira, il saluto di Llorente: "Grazie per il bel calcio, un piacere ed un onore giocare accanto a te" [FOTO]

Notizie Serie A. Stephan Lichtsteiner ha deciso di ritirarsi. Il terzino svizzero, ex Juve e Lazio, è stato così salutato da Fernando Llorente (suo compagno in bianconero) con un post sui canali social dello spagnolo:

"Amico mio, grazie mille per il bel calcio che hai saputo regalarci; e? stato un piacere ed un onore giocare accanto a te! In bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. Auguro a te e alla tua meravigliosa famiglia tutta la felicita? del mondo".