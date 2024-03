Khvicha Kvaratskhelia con Ilia Topuria, campione pesi piuma di MMA, lottatore georgiano famosissimo in patria, noto con il soprannome "El Matador".Â

Kvaratskhelia lo ha incontrato in Georgia, in occasione della partita contro il Lussemburgo alla quale non ha preso parte per infortunio. Nel video li si vede scherzare insieme, con Kvaratskhelia che regge sulle spalle la medaglia da campione del mondo UFC appena vinta dal suo connazionale Ilia Topuria.